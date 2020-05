Di Vaio: “Ibrahimovic al Bologna? Non mi sembra in forma…”

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Nei giorni scorsi Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, si era sblianciato parlando di due piste per lo svedese: andare in rossoblù o partire per la Svezia nel club del quale è diventato co-proprietario.

Ma a mettere una sentenza, non certo definitiva, sull’arrivo del centravanti del Milan al Bologna, ci ha pensato l’ex attaccante, ora capo degli osservatori Marco Di Vaio. Intervistato da E’ TV l’ex bomber ha detto la sua su diversi temi e aspetti del mondo rossoblù.

RIPRESA – “Restano 12 partite, sarà come giocare un nuovo campionato nel quale contiamo di scalare qualche posizione in classifica. Il carisma e il lavoro di Mihajlovic, carico e in forma, serviranno alla squadra per riconnettersi con la testa. Dovremo essere subito pronti, veloci ed intensi per produrre il massimo in un lasso di tempo molto ristretto”, ha detto Di Vaio.

IBRA – Dichiarazioni importanti anche in ottica mercato e sul possibile affare Ibrahimovic: “In questo momento è un tema lontano e distante dai nostri pensieri”, ha rivelato Di Vaio. “Del resto in giro non c’è molto da vedere. Ibra? Non l’ho visto molto in forma ultimamente e c’è anche l’aspetto economico da considerare”.