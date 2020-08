Diaspora Barcellona: Rakitic pronto al ritorno al Siviglia

Non solo Lionel Messi, in casa Barcellona saranno tanti a dire addio, anche i big. Se il futuro della Pulce è senza dubbio il tema caldo della settimana, anche altri colossi dell’ambiente blaugrana si preparano a fare le valige. Tra questi anche Ivan Rakitic.

Barcellona: Rakitic verso il Siviglia

Il croato lascerà il Barcellona. I rumors di mercato sul suo conto si sono fatti sempre più insistenti e come riporta Mundo Deportivo e Sport, l’addio è sempre più vicino. Rakitic tornerà con ogni probabilità al Siviglia, suo ex club, che da tempo si era fatto avanti. I blaugrana vorrebbero monetizzare qualcosa dato che il 32enne è anche in scadenza di contratto. Si parla di circa 10 milioni di euro per lui. Al Siviglia, il centrocampista potrebbe diventare il giocatore più pagato con un ingaggio di 3,7 milioni. (Al Barcellona ne prendeva il doppio)

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE