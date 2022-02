Diego Costa annuncia il suo futuro: “Voglio il Fenerbahce”

Diego Costa ha annunciato il suo futuro ad un quotidiano turco

Dopo il mancato approdo in Italia con la Salernitana, Diego Costa è ancora svincolato e sta cercando una nuova squadra. L'ex attaccante di Chelsea e Atletico Madrid ha rivelato le sue intenzioni future a Ajansspor, una testata giornalistia turca: “Ho un mio agente che sta trattando in Turchia per un mio eventuale accordo col Fenerbahce. Sulle offerte dalla Russia deciderò solo dopo aver concluso l’affare con la società turca". L'attaccante spagnolo, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, sarebbe stato sondato anche dalla Sampdoria dopo il grave infortunio di Gabbiadini . Il club blucerchiato avrebbe virato però sull'ex calciatore della Juventus, Sebastian Giovinco. Nonostante il calciomercato sia chiuso in diverse parti d'Europa, quello degli svincolati potrebbe continuare a regalarci dei grandi colpi.