Diego Costa in Serie A: clamoroso duello di mercato tra due big

Diego Costa in Serie A. Questa la clamorosa bomba di mercato riportata da Mundo Deportivo. Stando a quanto si apprende, l’attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe dar vita ad un duello avvincente tra due big italiano. Sarebbe testa a testa tra Napoli e Roma.

Dalla Spagna sono sicuri che i due club sarebbero in contatto con l’entourage del giocatore per cercare di convincerlo a trasferirsi in Serie A. Da una parte l’addio di Kalinic che lascerebbe un posto libero in avanti tra le fila giallorosse; dall’altra i costanti rumors che riguardano Milik e Mertens che potrebbero rendere necessario un innesto in attacco. Diego Costa in Italia, dunque, non è poi così improbabile. Unico possibile intoppo sarebbe l’ingaggio, al momento molto elevato ma che potrebbe vedere anche una rinuncia da parte del giocatore, non più al centro del progetto colchoneros.