Disastro Barcellona sul campo e sul mercato: l’Arsenal affonda i catalani

Il momento non è dei migliori in casa Barcellona. I catalani sono reduci dalla clamorosa debacle subita per mano del Bayern Monaco, con un clamoroso 8-2 nei quarti di finale di Champions League. Un risultato storico, destinato a entrare nella memoria collettiva. E per il Barça le cose non sembrano andare meglio sul mercato.

GUNNERS

Tutta colpa dell’Arsenal. Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, il Barcellona contava sul possibile acquisto definitivo del cartellino di Philippe Coutinho, mattatore del match di ieri, da parte dei Gunners. Tuttavia il club inglese sembra aver rinunciato all’idea di tesserare il brasiliano. Una pessima notizia per i catalani che speravano così di fare cassa e di dare fiato alle proprie casse.