Dissoluzione Palermo: scappano gratis i migliori. Ecco dove andranno

La scomparsa del Palermo dal calcio professionistico fa felici i calciatori che possono andare via a parametro zero. Senatori e giovani promesse si accasano altrove, gratis, nelle casse rosanero non entra un euro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lasciano la Sicilia i Primavera Lo Faso e Gallo (2000), quest’ultimo andrà a Lecce. In poche ore il Palermo ha perso un difensore del futuro e due del presente: Salvi e Szyminski. Il polacco da due anni è tra i migliori difensori della B. L’Inter si ritrova in rosa un rumeno fresco di Europei Under 21 da applausi: George Puskas. Doveva essere riscattato, è andato tutto in fumo. Piace comunque in Germania (Amburgo). Jajalo (svincolato di suo) ad Udine: lo seguirà Nestorovski. Trajkovski, piace allo Sporting Lisbona. Il difensore Rajkovic piace alla Salernitana, ma il pivot serbo ammicca a Cellino, al Brescia, alla A. Rispoli verso Parma che lo prende se alla Spal non riesce il colpaccio. Odore di affari, Empoli e Corsi non dormono: nel mirino il difensore Pirrello, il portiere Brignoli e la punta Moreo.