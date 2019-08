Doccia fredda per il Napoli: Zidane conferma James al Real

Uno dei sogni proibiti del Napoli in questa sessione estiva di mercato si chiama James Rodríguez. L’attaccante colombiano era reduce da un’esperienza deludente al Bayern Monaco e non sembrava destinato a rimanere al Real Madrid, club detentore del suo cartellino. Tuttavia, nelle ultime settimane il vento sembra cambiato in Spagna. Infatti, Zinedine Zidane ha deciso di puntare ancora sul giocatore sudamericano, confermandolo e togliendolo dal mercato. Un ulteriore segnale è arrivato dalla decisione del tecnico dei Blancos di schierarlo titolare nella sfida di Liga contro il Valladolid. Ora per il Napoli si fa davvero durissima. A meno di un’offerta clamorosamente allettante è quasi impossibile vedere James con una maglia diversa da quella del Real.