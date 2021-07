Donadoni si candida: “Voglio una panchina, ho voglia di ricominciare”

L'ex allenatore dell'Italia ha finito l'avventura in Cina

Mai come quest'anno in Serie A c'è stato un valzer di allenatori. Anche le big hanno cambiato tranne il Milan rimasto con Stefano Pioli. Un ex milanista cerca una panchina. E' Roberto Donadoni, la cui ultima esperienza è stata in Cina alla guida dello Shenzhen. L'ex ala azzurra ha parlato così a Sky Sport: "A dicembre ho concluso il mio contratto, ora sono pronto con tanta voglia di ricominciare. Vediamo cosa verrà fuori". Napoli, Cagliari, Parma e Bologna le ultime panchine in Italia di Donadoni.