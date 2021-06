Donnarumma al Psg, ci siamo: visite mediche poi la firma

Il portiere prossimo all'approdo ai parigini

Ieri la vittoria con l'Italia, oggi il permesso per andare a fare le visite mediche per il Psg. La mattinata di Gianluigi Donnarumma è iniziata in questo modo con la quasi certezza del suo trasferimento ai parigini.

Il portiere dell'Italia ha dunque concluso la sua esperienza al Milan e in queste ore sono in corso a Roma i test fisici per poter procedere con la chiusura dell'affare con il Paris Saint-Germain. Donnarumma, trattenutosi nella Capitale per i controlli del caso, firmerà successivamente il contratto che lo legherà al club di Ligue 1.