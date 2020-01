Donnarumma, clamoroso: Raiola muove le carte per l’addio al Milan

Mino Raiola e Gianluigi Donnarumma ancora protagonisti del mercato in casa Milan. Il portiere potrebbe dire addio al termine della stagione. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il potente agente ha chiuso le porte al rinnovo con i rossoneri che non sarebbero in grado di soddisfare le richieste economiche per il proprio assistito.

Il procuratore del portiere parte dal presupposto che Donnarumma è il vero fuoriclasse della squadra. Gigio non è solo il portiere numero uno, ma è anche il titolare della Nazionale italiana. Ecco perché, per restare, occorre uno sforzo che per il Milan non è così scontato viste le linee dettate dal Fair Play Finanziario. Ecco perché il futuro del numero 99 rossonero resta davvero incerto. 6 milioni di ingaggio potrebbero non bastare e il mercato potrebbe offrire cifre anche più elevate. Dalla prossima estate tutto è possibile con il portiere che sarebbe valutato almeno 50 milioni di euro.