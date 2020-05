Donnarumma, futuro deciso: il piano del Milan

Si attende un’estate bollente, e non solo perché con ogni probabilità si giocherà al caldo tipico dei mesi della stagione, ma perché in tema mercato attorno al Gianluigi Donnarumma si dovranno fare delle attentissime valutazioni. Il Milan ha deciso e ha in mente il piano per il giovane portiere.

Donnarumma, futuro deciso

L’estremo difensore resta uno dei nodi più importanti da sciogliere in casa Milan. La società si muove e ha avviato i contatti per arrivare ad una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’intenzione del club è di prolungare l’attuale contratto di un altro anno, con un ingaggio ridotto alla base ma arrotondabile tramite bonus che potrebbero riportare a 6 milion, ma anche oltre, l’ingaggio del portiere. Questa soluzione sarebbe perfetta per il club ma deve essere ancora analizzata nel dettaglio da Mino Raiola, agente di Donnarumma. Ma a fare la differenza, molto probabilmente, non saranno solo i soldi ma anche il progetto tecnico. Gigio sta bene al Milan e a Milano ma sente la necessità di calcare palcoscenici di rilievo come quelli della Champions League. A tal proposito, le mosse della società in tema dirigenza e allenatore potrebbero incidere.