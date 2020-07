Donnarumma, la mossa del Milan sul futuro del portiere

Ben dodici volti in stagione su trenta presenze ha mantenuto la porta inviolata. Gianluigi Donnarumma è senza dubbio tra i punti fermi del Milan di questa stagione e, possibilmente, anche delle prossime. Il portiere rossonero cerca conferme sul futuro e la società avrebbe in mente un piano per trattenerlo.

Donnarumma: la mossa del Milan

Il futuro passa dal presente, ed ecco perché il Milan vuole vedere faccia a faccia il suo portiere. Donnarumma dovrebbe essere il punto fermo della squadra della prossima stagione ma il suo rinnovo passa anche dai dialoghi con Mino Raiola, suo procuratore. L’idea è quella di confermare l’ingaggio attuale del portiere, magari inserendo dei bonus legati al rendimento ed estendendo, ovviamente, la scadenza al 2023. Un rinnovo che si annuncia top per quello che è e sarà ancora a lungo il portiere italiano numero uno. Il Diavolo, però, deve sbrigrarsi per non rischiare di arrivare ad un punto di non ritorno.

