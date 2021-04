Donnarumma-Milan, filtra pessimismo: la Juve pronta per il colpaccio

La Juventus resta in agguato su Donnarumma, in trattativa con il Milan per il rinnovo

PESSIMISMO – La trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno è ancora in stand-by. Anzi, stando a quanto riporta Sky Sport, filtra pessimismo sul prolungamento: il classe 1999 non vuole accettare la proposta da 8 milioni complessivi a stagione per cinque anni inoltrata dalla dirigenza rossonera, rimanendo fermo sulla sua richiesta da 12 milioni per quattro anni. Sullo sfondo c’è la Juventus, pronta a piazzare il colpaccio a parametro zero qualora trovasse una nuova sistemazione a Szczesny.