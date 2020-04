Donnarumma può partire: il Milan valuta quattro possibili successori

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe non prevedere il Milan nei prossimi anni. Il giovane portiere, infatti, è particolarmente apprezzato in Italia e in Europa. Le ultime stagioni positive hanno aumentato gli estimatori e non si esclude un’asta di mercato per assicurarsi le sue prodezze tra i pali. I rossoneri sanno che difficilmente potranno trattenere “Gigio” di fronte a un’offerta importante. Così si guardano intorno per progettare l’eventuale post Donnarumma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe valutando ben quattro profili. Si tratta di Juan Musso, sul quale ci sarebbe anche l’Inter, Alessio Cragno, Alex Meret e Pierluigi Gollini. Nomi importanti, che però avranno di contro una richiesta economica elevata da parte dei rispettivi club, ossia Udinese, Cagliari, Napoli e Atalanta.