Dortmund, Alcacer torna sul mercato: sulle sue tracce un top club europeo

L’arrivo di Erling Haaland è destinato a cambiare gli equilibri all’interno del Borussia Dortmund. All’attaccante norvegese dovrebbe far posto Paco Alcacer. L’ex Barcellona sembra destinato a lasciare i gialloneri: attualmente si trova sul mercato e sulle sue tracce si è portato un top club europeo: l’Atletico Madrid. L’operazione potrebbe concretizzarsi presto per una cifra vicina ai 40 milioni. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild. Al momento, i Colchoneros non sono interessati a sborsare una simile somma e cercando di abbassare le pretese del club giallonero.