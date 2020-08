Dortmund, arriva Reinier dal Real Madrid. Ma i Blancos preparano la “vendetta”

Il Borussia Dortmund piazza il primo colpo della sessione. I gialloneri tesserano con la formula del prestito biennale il centrocampista brasiliano Reinier. Il ragazzo arriva dal Real Madrid e ha già una discreta esperienza. Tuttavia i Blancos non sembrano aver concesso questa cessione momentanea senza motivo.

POLE POSITION

Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, infatti, il club madrileno sarebbe pronto a farsi avanti per uno tra Jadon Sancho ed Erling Haaland, i gioielli dello stesso Borussia Dortmund. Dunque Reinier potrebbe essere una sorta di test per iniziare a intavolare una trattativa ben più complessa, mettendo i Blancos in pole position.