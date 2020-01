Dortmund-Haaland: affare possibile grazie a sponsor e… WhatsApp

Tutti pazzi di Erling Haaland. L’attaccante norvegese classe 2000 ha incantato con le sue prodezze al Red Bull Salisburgo. Ad assicurarsi le sue prestazioni ci ha pensato il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da “The Athletic”, i gialloneri avevano già messo gli occhi su questo promettente giocatore da due anni. Tuttavia, per organizzare il grande trasferimento sono stati necessari diversi elementi. In primis uno scouting serrato, che monitorasse le sue prestazioni. In secondo luogo anche lo sponsor tecnico Puma ha influito, agevolando la trattativa. E poi anche WhatsApp si è rivelato importantissimo: infatti, su iniziativa del centrocampista danese Thomas Delaney, i giocatori del Borussia Dortmund hanno dato vita a un vero e proprio bombardamento, tempestando Haaland di messaggi per convincerlo ad accettare la proposta dei gialloneri. E alla fine il Dortmund ha superato la concorrenza di Manchester United e Juventus. Un colpo sensazionale.