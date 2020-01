Dortmund preoccupato: Haaland può già partire grazie alla clausola

Nemmeno il tempo di accoglierlo e già il Borussia Dortmund deve pensare a come blindare Erling Haaland. I gialloneri avevano sorpreso tutti piazzando il colpo del mercato invernale con il trasferimento dal Red Bull Salisburgo. Tuttavia, secondo quanto riportato da SportBild, l’attaccante norvegese potrebbe rimanere per poco tempo con il club tedesco. Ad agevolarlo ci sarebbe una clausola nel contratto che consentirebbe a Haaland di lasciare il Borussia nell’estate 2022, con due anni d’anticipo rispetto al termine concordato. Inevitabilmente in casa Dortmund permane una certa preoccupazione.