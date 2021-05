Douglas Costa al Gremio, il vicepresidente: “Ridotte le pretese. Se la Juve…”

Novità per il futuro dell'esterno brasiliano

Vuole tornare a casa. Douglas Costa è pronto a vestire nuovamente la maglia del Gremio, club nel quale è cresciuto prima di fare il grande salto in Europa. Il brasiliano, di proprietà della Juventus, ma in prestito al Bayern Monaco, sarebbe vicinissimo all'accordo con la società verdeoro. Ad affermarlo è stato il vicepresidente del club ai microfoni di Goal. "Rispetto a quanto guadagna in Europa, ha abbassato enormemente le pretese", ha detto Marcos Herrmann. "Noi abbiamo migliorato un po' l'offerta e ci siamo avvicinati molto".