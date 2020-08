Dove giocherà Messi? I tifosi dello Stoccarda fanno partire raccolta fondi per prenderlo…

Quale futuro per Lionel Messi? Questa la domanda che i tanti appassionati del mondo del calcio si stanno ponendo in questi giorni. Se il Manchester City, il Psg, l’Inter e la Juventus sembrano essere gli unici club a potersi permettere il calciatore, in Germania c’è chi, come i fan dello Stoccarda, sognano in grande.

Messi: tifosi Stoccardi e la raccolta fondi

Avere Messi in squadra sarebbe un sogno per chiunque. E allora perché non provare a prenderlo, magari con una raccolta fondi? Questo avranno pensato i sostenitori dello Stoccarda che hanno fatto partire una raccolta fondi sulla nota piattaforma di crowdfunding GoFundMe. Non tutti i fan, però, sembrano essere troppo convinti di questa iniziativa tanto che fino ad oggi sono stati raccolti solamente 262 euro. Ben meno dei 700 milioni della clausola rescissoria. Insomma, un sogno poco realizzabile, ma non per questo non merita un tentativo…

Se non si arriverà a raggiungere l’importo prefissato di 900 milioni, o se Messi dovesse trasferirsi prima di arrivare all’obiettivo in un’altra squadra, la somma ottenuta verrà data in beneficenza.

