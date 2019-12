Draxler torna a casa, addio al Psg: c’è l’Hertha Berlino

8 presenze in stagione, troppo poche per uno con le qualità di Julian Draxler. Ecco perché il tedesco del Paris Saint-Germain starebbe pensando all’addio. E dalla Francia, più precisamente Le Parisien, sarebbero sicuri anche della prossima meta del classe 1993: l’Herta Berlino.

Non un club di prima fascia, ma una squadra nella quale giocare con continuità per poter convincere il ct Low per gli Europei. Sulla panchina dei tedeschi, poi, c’è da qualche settimana Jurgen Klinsmann che potrebbe essere la chiave del possibile trasferimento. L’ex attaccante ha individuato Draxler come giocatore fondamentale per togliersi dalle zone pericolose e fare un campionato migliore. Vedremo quale sarà la risposta del calciatore che, in passato, era finito anche nei radar di qualche italiana.