Due club inglesi seguono centrocampista della Juventus

Il centrocampista bianconero sta giocando poco

Il futuro di Adrien Rabiot sembra lontano dalla Juventus. La madre e agente del centrocampista bianconero, Veronica, sarebbe in missione in Premier League per trovare una possibile alternativa alla Juve. Al centrocampista francese sarebbero interessati il Newcastle e il Chelsea. Lo riporta il Corriere di Torino. Sin qui Rabiot ha giocato in campionato 13 partite, un bottino assai magro per un nazionale.