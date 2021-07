Due eroi del Triplete del Bayern attendono ancora che squilli il loro telefono

Ribery e Boateng sono attualmente svincolati

Non ci sono grandi offerte per due ex calciatori del Bayern che hanno vinto il Triplete con Jupp Heynckes. Jerome Boateng e Franck Ribery cercano una squadra per continuare a giocare a certi livelli. Ai due non è stato rinnovato il contratto rispettivamente dal Bayern e dalla Fiorentina. Al momento poco o nulla. Per il difensore qualche interlocuzione con l'Hertha mentre l'ex viola vorrebbe restare in Italia. Una cosa è certa, però: sia Ribéry che Boateng vogliono continuare a giocare. Il 32enne difensore centrale, attualmente in vacanza, vorrebbe addirittura giocare ancora in Champions League. Ribery invece si allena a Monaco di Baviera e attende che squilli il telefono per giocare in Serie A.