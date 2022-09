Due talenti di Sassuolo e Atalanta nel mirino di big europee

La gioielleria del Sassuolo è sempre piena di pezzi pregiati. Prendiamo il caso di Davide Frattesi, a lungo nel mirino della Roma che contava di avvalersi del 30% sulla rivendita. Ma il Sassuolo ha tenuto duro contando sulla concorrenza del Tottenham. E Paratici non ha certo mollato la presa. Così come si è messo in moto anche il Brighton di De Zerbi. Ma vanno messi in preventivo anche altri ingressi in scena, considerando anche la vetrina della maglia azzurra. In questa galleria merita un posto di rilievo l’atalantino Giorgio Scalvini. Il gol all’Olimpico mette in luce la sua ascesa. Non a caso a luglio l’Atletico Madrid si è fatto sotto e non intende mollare. Tanto più che anche il City ora lo tiene sott’occhio. Due talenti italiani che potrebbero costituire un bel tesoretto per il Sassuolo e l'Atalanta la prossima estate.