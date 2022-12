Dumfries: “Interesse del Chelsea fa piacere ma giocare nell’Inter di più”

Il difensore dell'Inter e dell'Olanda Denzel Dumfries ha risposto dopo la vittoria contro gli Stati Uniti a domande di calciomercato. Interesse per il Chelsea? "Certo, questo è gratificante per me sapere che il club inglese mi vuole. Ma indossare la maglia dell'Inter è anche un grande complimento e mi piace anche più. Sono concentrato sul Mondiale e sono felice e orgoglioso di giocare in un grande club italiano", ha detto Dumfries.