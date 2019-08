Dybala, clamorosa offerta del Psg: Leonardo offre ingaggio record

Paulo Dybala è sempre più distante da Torino. La Joya della Juventus è sul mercato, non rientra nei piani di Sarri e potrebbe presto cambiare maglia. Dopo i ‘no’ alla Premier League e alle offerte di Manchester United e Tottenham, ecco che anche dalla Ligue 1 arrivano proposte interessanti.

Come riporta il Daily Mail, sarebbero i campioni di Francia del Paris Saint-Germain ad essersi fatti avanti per Dybala. Leonardo, direttore sportivo dei parigini, avrebbe offerto al calciatore un ingaggio da record: dodici milioni di euro. Stando a quanto si apprende dal tabloid, tra i due ci sarebbe stato un contatto telefonico in cui il dirigente brasiliano avrebbe proposto alla Joya un contratto di cinque anni a cifre esagerate. L’attaccante bianconero è il prescelto per raccogliere l’eredità di Neymar sempre più lontato da Parigi.