Dybala, clamoroso retroscena: Giampaolo lo voleva al Milan

Sembrava essere ad un passo dall’addio in estate, ma Paulo Dybala è rimasto alla Juventus e, adesso, l’ha fatta sua. Il gol all’Atletico Madrid è solo l’ultima perla di una stagione iniziata in sordina ma proseguita con sempre più fermezza a suon di prestazioni convincenti e gol pesanti.

L’attaccante argentino è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri tanto da attirare di nuovo l’interesse di diverse big straniere. Ma questa estate le cose sembravano ad essere destinate ad una conclusione diversa. Una, anche sorprendente: la Joya era stata richiesta da una squadra italiana.

Non l’Inter, come è ben noto. Bensì il Milan. A svelare il retroscena di mercato è il Corriere dello Sport che afferma con la Joya bianconera fosse una richiesta esplicita dell’ormai ex tecnico Marco Giampaolo. L’ex Sampdoria cercava un attaccante con le caratteristiche dell’argentino e, avendo intuito che in quel momento il feeling tra il giocatore e la Juventus non era ai massimi livelli, provò a convincere i suoi dirigenti a fare un tentativo serio e concreto. Purtroppo per il Milan, però, Dybala è rimasto alla Juventus e, adesso, non sembra aver alcuna intenzione di andare via…