Dybala e Douglas Costa, un tifoso chiede quando andranno all’Inter: la risposta è virale…

Oramai le dirette su Twitch Tv stanno diventando una consuetudine per Dybala e Douglas Costa. I due calciatori della Juventus nelle scorse ore sono stati protagonisti di un simpatico siparietto andato in scena con un tifoso che, mentre giocava con loro, ha voluto fare un tentativo per parlare di calcio e, in questo caso, di mercato…

Dybala e Douglas Costa: siparietto social

Mentre i due giocatori della Juventus erano particolarmente concentrati sul videogame, un tifoso dell’Inter ha interagito con loro e ne è nato un breve siparietto che farà parlare a lungo. Domanda secca a tutti e due da parte del fan: “Quando venite all’Inter?”. Dopo qualche istante, Dybala prende parola e ‘passa la palla’ al compagno brasiliano che risponde: “Cosa devo dirti mio caro. Mai!”. Dybala, invece, non risponde, ma nessun indizio particolare, probabilmente era solo molto concentrato sulla partita che stava giocando…