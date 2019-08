Dybala-Icardi, scambio ancora possibile

Ultimi giorni di calciomercato, con le formazioni di Serie A alla ricerca degli ultimi rinforzi con i quali puntellare le proprie rose. Tra queste vi sono anche Inter e Juventus, che, secondo quanto trapela, starebbero ancora lavorando al clamoroso scambio Icardi–Dybala. Il centravanti, come ampiamente noto, non rientra nei piani dei nerazzurri e preferirebbe la destinazione bianconera a quella napoletana; la joya non viene invece ritenuta indispensabile dal tecnico Maurizio Sarri, come testimonia la panchina a cui l’argentino è stato costretto nel match di Parma, che ha aperto ufficialmente il nuovo campionato di A. Ecco così che le due società, in queste ultime ore di mercato, potrebbero dare vita ad uno scambio che farebbe felice entrambe le parti.