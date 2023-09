Dybala, il Real Madrid ci pensa in caso di mancato rinnovo

Il rinnovo non arriva e i blancos ci pensano: in Estate Dybala potrà partire per soli 12 milioni di euro

Il RealMadrid ha messo sotto osservazione Paulo Dybala. Perché il campione argentino non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma e una condizione potrebbe farlo partire a prezzo di saldo. Si tratta della clausola estera, con il prezzo della Joya che si andrebbe ad abbassare vertiginosamente per i club non appartenenti al campionato italiano. Così, la prossima estate costerebbe solo 12 milioni di euro. Consapevole di questa possibilità, secondo quanto riportato da DefenseCentral, i blancos hanno messo il "segui" alla trattativa e monitorano con attenzione la situazione. In caso Dybala non dovesse rinnovare con i giallorossi, potrebbero subentrare e aggiudicarsi un giocatore già pronto e rifinito da aggiungere ad una rosa di stelle. L'appuntamento è per la prossima sessione estiva di calciomercato.