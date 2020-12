Dybala, il retroscena svelato dall’ex vicepresidente del Palermo Guglielmo Miccichè: “Venduto al Napoli ma poi la Juventus…”

Gugliemo Miccichè ha raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss un retroscena relativo ai tempi in cui era il vicepresidente del Palermo quando, insieme al patron Zamparini, stava per vendere Paulo Dybala al Napoli ma poi si intromise la Juventus che riuscì a strappare il sì del calciatore.

“Avevamo venduto Dybala al Napoli, poi il procuratore spinse per la Juve“, ha dichiarato Miccichè. “Con Zamparini lo stavamo dando al Napoli. Ma il suo procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino”. E ancora: “Se posso dare un consiglio al giocatore, gli direi di andare al Napoli per il futuro. E ovviamente al Napoli di provare a prenderlo. Sarebbe un matrimonio perfetto. Dybala vada via dalla Juventus! Il tempo in bianconero è finito. Vada subito a Napoli, di corsa, troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno: calore della gente e progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso”, ha concluso l’ex vicepresidente rosanero.