Dybala-Juventus, il rinnovo ancora non arriva: un top club tenta la Joya

In casa Juventus rischia di piovere sul bagnato. I bianconeri stanno attraversando un momento non semplice dopo l’eliminazione in Champions League agli ottavi contro il Porto e con una rincorsa difficile in campionato. Ora la nuova nota dolente potrebbe riguardare il futuro di Paulo Dybala. L’argentino, infatti, non ha ancora rinnovato con la squadra campione d’Italia in carica e la trattativa sembra procedere ancora a fatica.

ASSALTO

Normale che questo stallo abbia già stuzzicato l’appetito e la fantasia di diversi club e appassionati. Secondo quanto riportato da TNT Sports, ci sarebbe già un top club pronto a inserirsi. Si tratta del Chelsea. I Blues vorrebbero inserire Dybala nel loro già ricco reparto offensivo, in modo da dare a Thomas Tuchel fantasia e imprevedibilità. L’inserimento degli inglesi potrebbe cambiare ogni scenario.