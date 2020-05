Tanti dubbi sulla ripresa della Serie A, zero invece per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. La Juventus ha fatto la sua mossa per garantirsi ancora le prestazioni della Joya argentina. Stando a quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni di mercato, in casa torinese, sponda bianconera, c’è aria di rinnovo.

Solamente due stagioni fa Dybala sembrava poter andare via, ma piano piano la Joya è diventata fondamentale nello scacchiere della Juventus e in quello di Maurizio Sarri. Ecco perché la Vecchia Signora ha deciso di allungare il suo contratto fino al 2025. Il tutto avverrà non appena sarà possibile il viaggio del suo agente in Italia per controllare le carte. Le cifre sarebbe di grande rilievo. Si parla di 7.5 milioni di euro annui ai quali potrebbero essere aggiunti anche ricchi bonus.