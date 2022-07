Dybala, la Roma ha un piano: la mossa che può essere decisiva

Potrebbe esserci anche la Roma in corsa per Paulo Dybala . La chiave, stando a quanto si apprende dal Corriere dello Sport, potrebbe essere la cessione di Nicolò Zaniolo . "Se lo vendente, datemi Dybala", sarebbe questa la richiesta di José Mourinho.

Tutto, come detto, dipende dal futuro del centrocampista offensivo italiano che, se mai dovesse lasciare la Capitale, dovrà farlo alle condizioni del club, ovvero almeno 50 milioni cash. In tale ottica, come sappiamo, la Juventus vorrebbe trattare con diverse possibili contropartite che, però, al momento, vedasi Arthur, non fanno al caso dei giallorossi.

Ad ogni modo la mossa che potrebbe cambiare il futuro di Dybala è proprio la trattativa per Zaniolo. Una trattativa che, per ora, non esiste ma che si potrebbe accendere in un attimo. E vendendo l'italiano a peso d'oro per prendere l'argentino gratis l'affare sarebbe davvero evidente. Staremo a vedere cosa accadrà da qui al termine della sessione di mercato che è ancora lunghissima.