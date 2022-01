Dybala non rinnova con la Juventus e Marotta lo porta all’Inter

La Joya potrebbe passare clamorsamente dalla Vecchia Signora al club nerazzurro

Secondo La Gazzetta dello Sport,l'Inter starebbe preparando l'assalto a Dybala, che non sentirebbe più la fiducia della Juventus e potrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a fine stagione con i bianconeri. In tal senso Beppe Marotta, che stravede per la Joya, avrebbe già pronta l'offerta per convincerlo. Decisivi, a fine stagione, sarebbero gli addii di Vidal e Vecino che libererebbero le risorse necessarie per soddisfare le richieste dell'argentino.