Dybala, non solo l’Inter: tre big di Premier League ci provano…

La Joya piace anche in Inghilterra

La storia di Paulo Dybala alla Juventus è ai titoli di coda. Il mancato rinnovo implica l'addio della Joya alla fine della stagione. Il 10 bianconero lascerà Torino e diverse sono le squadre pronte a puntare su di lui. Se in Italia è l'Inter la candidata numero uno ad assicurarsi l'argentino a parametro zero, il Corriere dello Sport sottolinea come il calciatore abbia offerte anche dalla Premier League.

In questi giorni, infatti, l'intermediario di Dybala si troverebbe in Inghilterra, dove le pretendenti di certo non mancano. Il Tottenham resta una pista valida, così come Manchester City e Arsenal. La Premier League è assolutamente interessata alla Joya e potrebbe fare concorrenza all'Inter.