Dybala, scelta la prossima squadra: ecco dove andrà

Paulo Dybala è pronto a salutare la Juventus. L’attaccante argentino non rientra nei piani di Maurizio Sarri che anche nelle scorse ore ha fatto il punto sulla lista di esuberi in cui la stessa Joya rientra.

Dopo i no alla Premier League, e nello specifico a Manchester United e Tottenham, ecco che per Dybala si sarebbe accesa la pista Ligue 1 dove il Paris Saint-Germain starebbe cercando il sostituto di Neymar.

CONTATTO – Sarebbe proprio la Francia la prossima destinazione di Dybala con l’entourage del giocatore in contatto con Leonardo, ds dei parigini. Il Psg, però, deve prima cedere Neymar per far partire l’assalto alla Joya della Juventus. Questa è l’unica strada percorribile affinché la trattativa venga imbastita. Secondo quanto riporta Goal, che cita il Corriere di Torino, la Vecchia Signora ha intenzione di aspettare i francesi piuttosto che cedere Dybala all’Inter, unica vera alternativa per l’argentino. La Joya formerà, quindi, con ogni probabilità un super attacco con Cavani e Mbappé, senza dimenticare Di Maria, suo connazionale.