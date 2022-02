Dybala, si decide il futuro: quattro big della Premier League lo vogliono…

Il futuro della Joya resta in bilico

Saranno settimane intense per capire quale potrà essere il futuro di Paulo Dybala . Il numero 10 della Juventus sta discutendo ormai da tempo del rinnovo di contratto ma nelle ultime giornate sembrano esserci stati grossi intoppi. A fine febbraio potrebbero esserci novità ma non è da escludere anche un addio a fine stagione.

In tal senso, i rumors che arrivano dall'Inghilterra sembrano prevedere una grande battaglia per la Joya. Come riporta Il Mirror non ci sarebbe solo il Liverpool sulle tracce dell'argentino. Dybala piace molto anche a Manchester United, Chelsea e Arsenal che sarebbero pronti a farsi avanti per assicurarsi il classe 1993.