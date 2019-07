Dybala, tentazione Psg: Leonardo vuole provare il grande colpo

Colpo in vista per il Paris Saint-Germain? Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club parigino avrebbe messo gli occhi con convinzione su Paulo Dybala, sapendo che la Juventus in questo momento ha bisogno anche di monetizzare. A sorpresa, quindi, potrebbe diventare una pedina importante del calciomercato estivo: lascerà i bianconeri? Ha sempre detto di voler rimanere, ma il suono delle sirene da Parigi provengono forti e chiare, con il direttore tecnico Leonardo che proverà il grande colpo per il suo club. Ancora non è stata intavolata alcuna trattativa fra le due società, ma l’argentino sarebbe tratto dalla possibilità di giocare in un altro club prestigioso come quello che ha sede nella città della Tour Eiffel.