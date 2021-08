Dzeko raccoglie il testimone da Lukaku: oggi firma per l’Inter

Sarà Edin Dzeko il centravantone del dopo-Romelu e lo sarà da subito, già oggi

L'Inter ha trovato il primo erede di Romelu Lukaku. E' Edin Dzeko che sarà un nuovo giocatore dei nerazzurri nelle prossime ore. Via libera della Roma al trasferimento dell’attaccante per cui si stanno limando in questi minuti gli ultimi dettagli. Una volta definiti, il giocatore si potrà spostare a Milano, e potrebbe già avvenire nelle prossime ore. Oggi 11 agosto si svolgeranno le visite mediche poi la firma. Definito il contratto con biennale da 5 netti più bonus a stagione e bosniaco che allunga la carriera di un anno (in giallorosso sarebbe andato in scadenza) e rappresenta una enorme sfida tecnica a quasi 36 anni. Per un altro attaccante, resta calda anche la pista Raspadori, ma Marotta e Ausilio continuano ad avvicinarsi alla Lazio per il Tucu Correa, gradito ad Inzaghi. E, nel frattempo tengono in piedi i contatti col mondo di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Ma in pole c'è anche il nerazzurro atalantino Zapata.