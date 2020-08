Dzeko, via dalla Roma per la Juventus ad una sola condizione…

La Juventus è a caccia del bomber per la prossima stagione. In bilico il reparto avanzato bianconero che è alla ricerca di un numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni del centravanti della Roma Edin Dzeko che potrebbe dire di sì alla Vecchia Signora.

Dzeko: via dalla Roma ad una condizione

Il possibile futuro alla Juventus di Edin Dzeko è tutto nelle mani dell’attaccante bosniaco. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il club giallorosso, appena passato nelle mani di Friedkin, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti ma non si opporrebbe alla sua cessione nel caso in cui fosse il diretto interessato a richederla. A quel punto Dzeko potrebbe essere ceduto. A quel punto la Roma andrebbe dritta su Arek Milik del Napoli, altro nome circolato anche in orbita Juventus.

