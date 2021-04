È bagarre per Vlahovic: tra Milan e Roma spunta la Juve, il prezzo

A suon di gol, Vlahovic sta attirando mezza Serie A: Juventus, Milan e Roma pensano ad un piano per il serbo

Non solo Haaland o Foden, perchè anche in Serie A abbiamo un classe 2000 che sta bruciando le tappe. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, attaccante che sta trascinando la Fiorentina alla salvezza a suon di gol, ben 16 in 31 partite di campionato. Naturalmente, come avviene in questi casi, tanti top club si stanno muovendo per il talento serbo.