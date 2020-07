Eder può lasciare la Cina: l’ex Inter verso il ritorno in Serie A

I tifosi di Sampdoria e Inter ricordano con affetto i suoi gol. In Italia Eder ha lasciato un segno importante, dimostrando di essere un attaccante affidabile al punto da conquistare la maglia da titolare con la Nazionale azzurra di Antonio Conte. Poi, dal 2018, ecco il passaggio al campionato cinese con lo Jiangsu Suning con cui ha totalizzato 22 reti in 40 presenze.

RITORNO

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky, il giocatore potrebbe tornare nuovamente in Italia. Infatti continuano incessanti i contatti con Fiorentina e Bologna, i due club più attivi e pronti a darsi battaglia pur di averlo subito in squadra. Eder sa giocare come prima o seconda punta e può offrire soluzioni tattiche davvero molto interessanti.