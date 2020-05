Edmundo: “Robben al Botofogo? Ci sono pensionati migliori in Brasile come Zico”

Edmundo durante la sua esperienza alla Fiorentina non ha brillato per nulla. Oggi fa il commentatore tv in Brasile e si è espresso ai microfoni di Fox Sport sul presunto arrivo di Arjen Robben al Botafogo sua ex squadra. “Non penso che sia una operazione interessante per il mio ex club -sottolinea Edmundo-. Ma credo sia uno scherzo perchè sarebbe davvero assurdo se l’olandese arrivasse. Di pensionati in Brasile ce ne sono parecchi come Zico, Rivellino e Pelé e non ha senso andarlo a prendere in Europa”. A Firenze Edmundo non lasciò un buon ricordano. Molti tifosi non hanno dimenticato quando con la Viola capolista allenata da Trapattoni ospitò il Milan. A pochi minuti dalla fine l’infortunio di Batistuta, trascinatore e goleador della squadra. E dopo la partita, il brasiliano Edmundo scappò a Rio per andare al Carnevale.

Robben scappa al Botafogo? Edmundo boccia l’operazione