El Shaarawy, operazione nostalgia: vuole tornare in Serie A

Sei mesi dopo l’addio, Stephan El Shaarawy vorrebbe lasciare la Cina per tornare in Italia, magari di nuovo alla Roma. L’esterno offensivo dello Shanghai Shenhua si sarebbe già stancato del campionato asiatico e avrebbe mostrato interesse per il ritorno in patria.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il classe 1992 vorrebbe tornare alla Roma e il club giallorosso starebbe valutando l’ipotesi del clamoroso ritorno. La società potrebbe regalare a Fonseca un altro esterno di qualità come El Shaarawy. Solamente nell’estate 2019 l’italiano era passato in Cina per 16 milioni di euro. Allo Shanghai Shenhua l’esterno d’attacco ha collezionato 13 presenze e 4 gol.