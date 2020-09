El Shaarawy pronto al ritorno in Serie A: avvistato a Roma per trattare… con la Lazio

Non è certo una novita che Stephan El Shaarawy voglia fare ritorno in Europa e possibilmente in Italia. Il Faraone non ha trovato il clima giusto in Cina e dopo pochi mesi dal suo addio alla Roma ha subito cambiato idea, tornando sui suoi passi per riprendere a giocare in Serie A.

El Shaarawy: nome nuovo per… la Lazio

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, El Shaarawy sarebbe stato avvistato insieme al suo agente nel centro sportivo di Formello per trattare di un eventuale arrivo… alla Lazio. Per l’esterno d’attacco sarebbe una sorta di tradimento all’ex squadra, la Roma, che solamente pochi mesi fa lo aveva ceduto in Asia.

Il nome del Faraone potrebbe essere il jolly a sorpresa per l’attacco di Simone Inzaghi. L’esperienza allo Shangai Shenua non è andata come si aspettava ed El Shaarawy vorrebbe tornare in Italia per giocarsi le chance di convocazione all’Europeo della prossima estate. La Lazio potrebbe essere la squadra giusta dove mettersi in gioco e provare ad ottenere la maglia azzurra dal ct Mancini.

