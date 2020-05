Elber non ha dubbi: “Neymar non sarà mai il migliore del mondo se resta al Psg”

“Se resta al Paris Saint-Germain non sarà mai il migliore del mondo”, parola di Giovane Elber, ex storico attaccante del Bayern Monaco e della nazionale brasiliana che oggi veste i panni di ambasciatore nel mondo proprio del club tedesco. L’uomo, parlando a Carrusel Deportivo come riporta anche Cadena Ser, si è soffermato a lungo sulla possibilità di rivedere Neymar al Barcellona e soprattutto sul desiderio del brasiliano di diventare il migliore in assoluto.

ECCO COSA DEVE FARE – “Se il Barcellona deve riprendere Neymar? No, non dovrebbe riprenderlo perché O’Ney non si è comportato bene nei loro confronti”, ha detto Elber. “Quando Neymar se ne è andato voleva diventare il miglior giocatore di calcio al mondo. Ma, per l’amor del cielo, non lo puoi diventare se giochi nel Paris Saint-Germain”. E ancora: “Se vuoi essere il migliore devi andare via dal Psg. Devi andare al Real Madrid o al Barcellona. Squadre in cui lotti per vincere la Champions League. E penso che il Psg non sarà in grado di farlo, almeno per i prossimi 3-4 anni”.