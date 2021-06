Emerson Palmieri: “Futuro in Italia? Può essere…”

Emerson Palmieri ha parlato del suo futuro, strizzando l’occhio all’Italia

Emerson Palmieri non sta trovando molto spazio agli ordini di Mancini, con la Nazionale, come non lo ha trovato al Chelsea nelle ultime stagioni. Per questo, l’ex Roma è da tempo in orbita mercato e il club che in Serie A ci starebbe pensando maggiormente è il Napoli . Inoltre, c’è sempre l’Inter , alla ricerca del sostituto di Hakimi che presto verrà ufficializzato dal Paris Saint-Germain.

Nel frattempo, Emerson Palmieri è stato intervistato dalla Rai a due giorni dal quarto di finale contro il Belgio, occasione in cui ha parlato del suo futuro: "L'ultima stagione per me è stata molto difficile, perché per la prima volta sono rimasto escluso per diverso tempo. Sicuramente per il prossimo anno farò delle scelte e sicuramente cercherò di giocare di più. Potrebbe essere in Italia? Ci sta".