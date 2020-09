Emerson Palmieri in Italia? L’agente non smentisce: “C’è la possibilità”

Nel gennaio 2018 Emerson Palmieri era arrivato al Chelsea per rinforzare la squadra che in quel momento era campione d’Inghilterra in carica. Tuttavia negli ultimi anni la parabola del terzino con passaporto italiano e origini brasiliane sembra essere diventata decisamente discendente. L’arrivo di Frank Lampard gli è costato l’uscita dalla formazione tipo e la perdita del posto da titolare. Così l’addio ai Blues diventa un’opzione realistica.

POSSIBILE

L’agente del giocatore, Fernando Garcia, ha spiegato a Inside Football che la cessione è davvero possibile e tra le varie destinazioni è contemplata anche l’Italia. In Serie A Emerson ha giocato con la maglia della Roma ed è corteggiato da tre club: Inter, Juventus e Napoli sono pronti a sfidarsi.

