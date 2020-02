Emerson Palmieri, l’agente: “Juventus e Inter? Vedremo in estate…”

Il terzino del Chelsea Emerson Palmieri è da tempo seguito da Juventus e Inter. Proprio su questo argomento, ai microfoni di Juvenews, è intervenuto il suo agente Luis Fernando Garcia.

OFFERTE – “Sappiamo bene dell’interesse sia dei bianconeri che dei nerazzurri, ma al momento non ci è giunta alcuna offerta ufficiale e non abbiamo parlato di cessione con i blues. Credo che fino a maggio nessuno si farà avanti, decideremo in estate cosa fare”.

